Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

24 очка Дюранта помогли «Финиксу» дома обыграть «Клипперс»

24 очка Дюранта помогли «Финиксу» дома обыграть «Клипперс»
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:109.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Дюрант - 24, Аллен - 18, Джонс - 17, О'Нил - 11, Бил - 9, Ричардс - 6, Игодаро, Ли, Бол, Гиллеспи, Нуркич, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 25, Харден - 24, Пауэлл - 23, Леонард - 17, Джонс - 12, Коффи - 6, Мэнн - 2, Бамба, Хиланд, Флауэрс, Браун, Батюм, Портер

В составе победителей самыми результативными стали американские защитник Девин Букер, на счету которого 26 очков, семь подборов и восемь передач, и форвард Кевин Дюрант, набравший 24 очка и сделавший четыре подбора и пять передач.

В составе «Клипперс» самым результативным стал центровой из Хорватии Ивица Зубац, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов.

«Финикс» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз» 30 января. «Клипперс» на выезде встретятся с «Сан-Антонио Спёрс» также 30 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
НБА представила обновлённый список кандидатов на звание MVP. Дюрант обошёл Вембаньяму
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android