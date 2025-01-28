24 очка Дюранта помогли «Финиксу» дома обыграть «Клипперс»

В ночь с 27 на 28 января мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:109.

В составе победителей самыми результативными стали американские защитник Девин Букер, на счету которого 26 очков, семь подборов и восемь передач, и форвард Кевин Дюрант, набравший 24 очка и сделавший четыре подбора и пять передач.

В составе «Клипперс» самым результативным стал центровой из Хорватии Ивица Зубац, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов.

«Финикс» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз» 30 января. «Клипперс» на выезде встретятся с «Сан-Антонио Спёрс» также 30 января.