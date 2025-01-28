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Результаты игрового дня НБА 28 января

Результаты игрового дня НБА 28 января
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В ночь с 27 на 28 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата прошло 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 января:

«Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» – 110:91;
«Шарлотт Хорнетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 107:112;
«Торонто Рэпторс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 113:104;
«Бостон Селтикс» – «Хьюстон Рокетс» – 112:114;
«Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» – 96:110;
«Нью-Йорк Никс» – «Мемфис Гриззлиз» – 143:106;
«Майами Хит» – «Орландо Мэджик» – 125:119 ОТ;
«Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс» – 129:121;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Атланта Хоукс» – 100:92;
«Даллас Маверикс» – «Вашингтон Уизардс» – 130:108;
«Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» – 110:125;
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 111:109.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 22, Митчелл - 21, Джером - 15, Аллен - 15, Мобли - 11, Страс - 10, Меррилл - 8, Тайсон - 5, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Бейтс
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Бисли - 19, Дюрен - 12, Сассер - 11, Хардуэй-младший - 8, Стюарт - 6, Холланд - 4, Фонтеккио - 4, Мур - 3, Харрис - 2, Рид, Томпсон, Клинтман
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Окоги - 19, Грин - 15, Уильямс - 11, Мицич - 11, Болл - 7, Джеффрис - 5, Уонг - 5, Смит - 4, Диабате - 4, Карри, Гибсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 42, Джеймс - 22, Ривз - 17, Кристи - 10, Хэйс - 9, Финни-Смит - 6, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Хатимура
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Пёлтль - 21, Барретт - 17, Буше - 14, Браун - 12, Дик - 10, Митчелл - 7, Шид - 5, Робинсон - 4, Агбаджи - 2, Могбо, Баттл, Уолтер, Темпл, Шомше
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Макколлум - 22, Мюррей - 21, Мёрфи - 14, Грин - 9, Хоукинс - 7, Тайс, Ривз, Альварадо, Маткович, Мисси, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 19, Корнет - 18, Порзингис - 17, Притчард - 15, Холидэй - 8, Кета - 4, Спрингер - 3, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Хорфорд, Шейерман
Хьюстон Рокетс: Брукс - 36, Томпсон - 33, Грин - 12, Шенгюн - 11, Ванвлит - 7, Исон - 6, Холидей - 5, Адамс - 4, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Смит II, Шеппард, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Расселл - 19, Эвбуомван - 15, Уилсон - 15, Шарп - 12, Джонсон - 10, Мартин - 8, Клауни - 6, Клэкстон - 6, Уильямс - 5, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Уотфорд
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Сабонис - 21, Дерозан - 17, Монк - 16, Эллис - 11, Мюррэй - 9, Лайлз - 4, Картер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Хаертер, Джонс, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
143 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 28, Таунс - 24, Брансон - 20, Ануноби - 15, Макбрайд - 14, Ачиува - 14, Пэйн - 11, Шамет - 6, Харт - 4, Колек - 3, Симс - 2, Хукпорти - 2, Топпин, Райан
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Бейн - 16, Альдама - 10, Морант - 10, Кларк - 10, Иди - 9, Джексон - 8, Кеннард - 7, Уэллс - 5, Пиппен Мл. - 5, Хафф - 3, Ларэвиа - 2, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 119
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 26, Уэр - 19, Йович - 15, Робинсон - 15, Розир - 11, Ларссон - 5, Хайсмит - 4, Ричардсон, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Лав
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Банкеро - 17, Да Силва - 17, Блэк - 14, Картер - 14, Айзек - 12, Битадзе - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Хьюстан, Саггс, Джозеф, Куин, Ховард, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Вучевич - 20, Болл - 18, Досунму - 17, Терри - 13, Гидди - 12, Уильямс - 11, Бузелис - 9, Смит - 5, Филлипс - 3, Картер, Хортон-Такер, Дуарте
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Уэстбрук - 14, Гордон - 6, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
100 : 92
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рэндл - 20, Гобер - 18, Рид - 15, Макдэниелс - 10, Диллингэм - 5, Александер-Уолкер - 5, Конли - 4, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Атланта Хоукс: Хантер - 35, Уоллес - 13, Рисашер - 11, Капела - 10, Оконгву - 7, Мэтьюз - 6, Гуйе - 4, Крейчи - 4, Родди - 2, Дэниэлс, Богданович, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Томпсон - 23, Проспер - 20, Вашингтон - 19, Гэффорд - 18, Ирвинг - 13, Харди - 12, Гримс - 9, Динвидди - 8, Эдвардс - 5, Моррис - 2, Келли - 1, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 16, Пул - 15, Кисперт - 15, Вукчевич - 10, Валанчюнас - 9, Холмс - 9, Каррингтон - 7, Кузма - 7, Шампани - 6, Сарр - 4, Болдуин Мл. - 3, Джордж - 3, Дэвис - 2, Гилл - 2
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Секстон - 19, Маркканен - 19, Сенсабо - 17, Джордж - 15, Кларксон - 13, Кольер - 12, Филиповски - 6, Юбэнкс - 4, Поттер - 3, Харклесс - 2, Миллз, Михайлюк, Чьебв
Милуоки Бакс: Лиллард - 35, Адетокунбо - 35, Миддлтон - 22, Лопес - 10, Трент-мл. - 8, Принс - 6, Джексон - 6, Коннотон - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Райт
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Дюрант - 24, Аллен - 18, Джонс - 17, О'Нил - 11, Бил - 9, Ричардс - 6, Игодаро, Ли, Бол, Гиллеспи, Нуркич, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 25, Харден - 24, Пауэлл - 23, Леонард - 17, Джонс - 12, Коффи - 6, Мэнн - 2, Бамба, Хиланд, Флауэрс, Браун, Батюм, Портер
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