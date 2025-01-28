В ночь с 27 на 28 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата прошло 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 28 января:
«Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» – 110:91;
«Шарлотт Хорнетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 107:112;
«Торонто Рэпторс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 113:104;
«Бостон Селтикс» – «Хьюстон Рокетс» – 112:114;
«Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» – 96:110;
«Нью-Йорк Никс» – «Мемфис Гриззлиз» – 143:106;
«Майами Хит» – «Орландо Мэджик» – 125:119 ОТ;
«Чикаго Буллз» – «Денвер Наггетс» – 129:121;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Атланта Хоукс» – 100:92;
«Даллас Маверикс» – «Вашингтон Уизардс» – 130:108;
«Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» – 110:125;
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 111:109.
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