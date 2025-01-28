Единая лига: расписание матчей 28 января
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Сегодня, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей.
Расписание Единой лиги на 28 января:
19:00 мск – УНИКС – «Енисей»;
20:00 мск – «Зенит» – МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и четыре поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений.
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