Единая лига: расписание матчей 28 января

Сегодня, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей.

Расписание Единой лиги на 28 января:

19:00 мск – УНИКС – «Енисей»;

20:00 мск – «Зенит» – МБА-МАИ.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и четыре поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС, у которого 23 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 22 победы и пять поражений.

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