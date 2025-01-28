Еврокубок: расписание матчей 28 января

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Сегодня, 28 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр.

Расписание Еврокубка 28 января:

19:00 мск – «Бахчешехир Колежи» – «Ратиофарм» Ульм;

20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Валенсия»;

22:00 мск – «Доломити Энергия» – «Вулвз».

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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