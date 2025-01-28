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Еврокубок: расписание матчей 28 января

Еврокубок: расписание матчей 28 января
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Сегодня, 28 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр.

Расписание Еврокубка 28 января:

19:00 мск – «Бахчешехир Колежи» – «Ратиофарм» Ульм;
20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Валенсия»;
22:00 мск – «Доломити Энергия» – «Вулвз».

Еврокубок . Группа A. 17-й тур
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
28 января 2025, вторник. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
28 января 2025, вторник. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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