Игрока стошнило прямо во время матча в США в момент атаки его команды

Первокурсник Хаман Малуах, выступающий за университет Дьюка в американской студенческой лиге NCAA, почувствовал себя плохо во время матча. В игре с университетом штата Северная Каролина (74:64) центрового стошнило прямо на площадку в момент атаки его команды. Встреча была остановлена на несколько минут, во время которых сотрудники стадиона проводили уборку.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Главный тренер университета Дьюк Джон Шейер на послематчевой конференции сообщил, что самочувствие Малуаха улучшилось.
Примечательно, что игра между Дьюком и Северной Каролиной останавливалась и позже. В четвёртой четверти одному из фанатов на трибунах стало плохо, и встречу приостановили, пока его выводили с трибун.