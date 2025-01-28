Игрока стошнило прямо во время матча в США в момент атаки его команды

Первокурсник Хаман Малуах, выступающий за университет Дьюка в американской студенческой лиге NCAA, почувствовал себя плохо во время матча. В игре с университетом штата Северная Каролина (74:64) центрового стошнило прямо на площадку в момент атаки его команды. Встреча была остановлена на несколько минут, во время которых сотрудники стадиона проводили уборку.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Главный тренер университета Дьюк Джон Шейер на послематчевой конференции сообщил, что самочувствие Малуаха улучшилось.

Примечательно, что игра между Дьюком и Северной Каролиной останавливалась и позже. В четвёртой четверти одному из фанатов на трибунах стало плохо, и встречу приостановили, пока его выводили с трибун.

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