Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрока стошнило прямо во время матча в США в момент атаки его команды

Игрока стошнило прямо во время матча в США в момент атаки его команды
Комментарии

Первокурсник Хаман Малуах, выступающий за университет Дьюка в американской студенческой лиге NCAA, почувствовал себя плохо во время матча. В игре с университетом штата Северная Каролина (74:64) центрового стошнило прямо на площадку в момент атаки его команды. Встреча была остановлена на несколько минут, во время которых сотрудники стадиона проводили уборку.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Главный тренер университета Дьюк Джон Шейер на послематчевой конференции сообщил, что самочувствие Малуаха улучшилось.

Примечательно, что игра между Дьюком и Северной Каролиной останавливалась и позже. В четвёртой четверти одному из фанатов на трибунах стало плохо, и встречу приостановили, пока его выводили с трибун.

Материалы по теме
В НБА скоро появится конкурент Вембаньяме! У 17-летнего парня рост 218 см
Истории
В НБА скоро появится конкурент Вембаньяме! У 17-летнего парня рост 218 см

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android