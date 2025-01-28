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Экс-чемпион UFC Макгрегор померился ростом с игроком НБА. Их разница — более 40 см

Экс-чемпион UFC Макгрегор померился ростом с игроком НБА. Их разница — более 40 см
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой Джаз» и «Милуоки Бакс», во время которого подошёл к скамейке запасных «Милуоки» и померился ростом с центровым Бруком Лопесом.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Секстон - 19, Маркканен - 19, Сенсабо - 17, Джордж - 15, Кларксон - 13, Кольер - 12, Филиповски - 6, Юбэнкс - 4, Поттер - 3, Харклесс - 2, Миллз, Михайлюк, Чьебв
Милуоки Бакс: Лиллард - 35, Адетокунбо - 35, Миддлтон - 22, Лопес - 10, Трент-мл. - 8, Принс - 6, Джексон - 6, Коннотон - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Умуде, Райт

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Отметим, что рост Лопеса составляет 216 см, а Макгрегора – 175 см.

Отметим, что сама встреча закончилась победой «Милуоки» со счётом 125:110. «Бакс» в настоящий момент располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции, «Джаз» занимают 15-е место на Западе.

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