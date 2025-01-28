Евролига объявила место проведения «Финала четырёх» в этом году

«Финал четырёх» Евролиги нынешнего сезона состоится в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом информирует пресс-служба турнира.
Матчи пройдут на «Этихад Арене», которая вмещает в себя 18 тысяч зрителей. Полуфинальные игры пройдут 23 мая, а встреча за третье место и финал – 25 мая.
Фото: Turkish Airlines EuroLeague
Фото: Turkish Airlines EuroLeague
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на второй строчке располагается турецкий «Фенербахче», а топ-3 замыкает «Монако».
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в ОАЭ планируется организовать следующие четыре из пяти следующих «Финалов четырёх» Евролиги.
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