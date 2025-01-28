Клуб Единой лиги «Самара» подал уведомление о банкротстве

Команда Единой лиги ВТБ «Самара» подала заявление о банкротстве. Об этом рассказал генеральный директор клуба Камо Погосян.

«Подали уведомление о банкротстве. Банкротство может наступить в течение 30 дней. Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона», — приводит слова Погосяна «Матч ТВ».

В настоящий момент «Самара» занимает 11‑е место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды семь побед при 20 поражениях. Лидером является московский ЦСКА. В активе армейцев 24 победы и четыре поражения.

В конце прошлого года «Самара» рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей.

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