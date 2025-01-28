Серб Никола Йокич стал автором уникального достижения в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Булл» за первую половину реализовал 10 из 10 бросков с игры и отдал восемь результативных передач. Как информирует Clutch Points со ссылкой на Stathead, Никола является единственным игроком в истории НБА, который реализовал 100% бросков в двух четвертях матча (минимум 10 попыток) и отдал восемь результативных передач.

Напомним, сама встреча закончилась со счётом 129:121 в пользу «Чикаго». Йокич в общей сложности набрал 33 очка, реализовав 15 из 21 бросков с игры, сделал 12 подборов и отдал 14 результативных передач.

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