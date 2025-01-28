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Серб Никола Йокич стал автором уникального достижения в НБА

Серб Никола Йокич стал автором уникального достижения в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Булл» за первую половину реализовал 10 из 10 бросков с игры и отдал восемь результативных передач. Как информирует Clutch Points со ссылкой на Stathead, Никола является единственным игроком в истории НБА, который реализовал 100% бросков в двух четвертях матча (минимум 10 попыток) и отдал восемь результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Вучевич - 20, Болл - 18, Досунму - 17, Терри - 13, Гидди - 12, Уильямс - 11, Бузелис - 9, Смит - 5, Филлипс - 3, Картер, Хортон-Такер, Дуарте
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 28, Портер - 18, Маррей - 18, Уэстбрук - 14, Гордон - 6, Уотсон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

Напомним, сама встреча закончилась со счётом 129:121 в пользу «Чикаго». Йокич в общей сложности набрал 33 очка, реализовав 15 из 21 бросков с игры, сделал 12 подборов и отдал 14 результативных передач.

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