«Самара» прояснила информацию о ближайшем матче в ЕЛ после уведомления о банкротстве
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Самарой», который запланирован на 29 января, не находится под угрозой срыва, несмотря на подачу самарцами уведомления о банкротстве.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Матч с «Астаной» состоится, угрозы срыва нет», — приводит слова генерального директора «Самары» Камо Погосяна «Матч ТВ».
Напомним, в настоящий момент «Самара» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды семь побед при 20 поражениях. В конце прошлого года «Самара» рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей.
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