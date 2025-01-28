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«Самара» прояснила информацию о ближайшем матче в ЕЛ после уведомления о банкротстве

«Самара» прояснила информацию о ближайшем матче в ЕЛ после уведомления о банкротстве
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Самарой», который запланирован на 29 января, не находится под угрозой срыва, несмотря на подачу самарцами уведомления о банкротстве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с «Астаной» состоится, угрозы срыва нет», — приводит слова генерального директора «Самары» Камо Погосяна «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент «Самара» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды семь побед при 20 поражениях. В конце прошлого года «Самара» рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей.

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