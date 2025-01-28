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Университет Флориды представил данные проверки по резонансному обвинению главного тренера

Университет Флориды представил данные проверки по резонансному обвинению главного тренера
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Университет Флориды оправдал тренера мужской баскетбольной команды Тодда Голдена. Об этом информирует представитель учебного заведения Стив Орландо. Ранее одна из сотрудниц спортивного департамента университета выступила с обвинениями в адрес Голдена. Девушка обвинила специалиста в преследовании и сексуальных домогательствах.

Как сообщили в Университете Флориды, проверка проводилась тщательным образом в течение нескольких месяцев. По её итогам каких-либо фактов, которые бы указывали на вину Тодда, обнаружено так и не было. В результате расследование было решено закрыть.

«Университет Флориды серьёзно относится к подобным вопросам и основательно работает над тем, чтобы обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры для всех. После тщательного расследования, которое включало десятки опросов, проведённых за последние месяцы, Университет Флориды не нашёл никаких доказательств того, что Тодд Голден нарушил кодекс, и закрыл расследование», — приводит слова Орландо пресс-служба студенческой газеты Университета Флориды.

Сам Голден ранее заявлял, что невиновен, а обвинения против него беспочвенны.

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