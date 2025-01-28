Владимир Гомельский назвал самую слабую позицию у ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу команды Единой лиги ВТБ ЦСКА. У специалиста поинтересовались, какие позиции армейцев нуждаются в усилении перед плей-офф турнира.

«С моей точки зрения, самая слабая позиция у ЦСКА — мощные форварды. Но где взять нападающего, который бы усилил позицию?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент ЦСКА является лидером чемпионата. В активе подопечных Андреаса Пистиолиса 24 победы при четырёх поражениях. Второе место занимает казанский УНИКС, на счету которого 23 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» (22 победы и пять поражений).

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча: