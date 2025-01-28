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В правительстве Самарской области отреагировали на ситуацию вокруг БК «Самара»

В правительстве Самарской области отреагировали на ситуацию вокруг БК «Самара»
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Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию, что баскетбольный клуб «Самара» подал уведомление о банкротстве.

«С удивлением читаем, как в средствах массовой информации подают новость о банкротстве СБСК «Самара». Прежде всего, инициированное генеральным директором Самарского областного баскетбольного спортивного клуба «Самара» банкротство никак не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов.

Это самостоятельное юридическое лицо, у которого возникли неисполненные обязательства перед кредиторами и контрагентами. Почему эти обязательства возникли, почему они не были вовремя ликвидированы — это стоит узнать у Камо Сергеевича Погосяна как генерального директора и учредителя.

Только в 2024 году регион направил на поддержку клуба 416,9 млн рублей, в том числе дополнительные 120 млн рублей, удовлетворив тем самым все расходы, заявленные и обоснованные данным клубом. Ещё 35 млн рублей были привлечены регионом за счёт внебюджетных источников. В 2025 году на поддержку наших баскетболистов мы направим не менее 320 млн рублей», — заявил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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