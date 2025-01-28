Единая лига напомнила о впечатляющей статистике Шведа перед его дебютом за «Зенит»

Пресс-служба Единой лини ВТБ привела статистику российского разыгрывающего Алексея Шведа, который сегодня, 28 января, может дебютировать за «Зенит». Команда Хавьера Паскуаля примет МБА-МАИ. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

«Успели соскучиться по игре баскетболиста, которому принадлежат внушительные достижения в истории турнира:

первый по эффективности – 4600;

первый по очкам – 4313

первый по передачам – 1311

первый по двухочковым попаданиям – 782

первый по трёхочковым попаданиям – 597

первый по попаданиям с игры – 1379», — говорится в сообщении Единой лиги.

К клубу из Санкт-Петербурга Швед присоединился 18 января 2025 года. До перехода в «Зенит» Алексей выступал в чемпионате Китая.

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: