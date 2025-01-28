Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига напомнила о впечатляющей статистике Шведа перед его дебютом за «Зенит»

Единая лига напомнила о впечатляющей статистике Шведа перед его дебютом за «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лини ВТБ привела статистику российского разыгрывающего Алексея Шведа, который сегодня, 28 января, может дебютировать за «Зенит». Команда Хавьера Паскуаля примет МБА-МАИ. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Успели соскучиться по игре баскетболиста, которому принадлежат внушительные достижения в истории турнира:

первый по эффективности – 4600;
первый по очкам – 4313
первый по передачам – 1311
первый по двухочковым попаданиям – 782
первый по трёхочковым попаданиям – 597
первый по попаданиям с игры – 1379», — говорится в сообщении Единой лиги.

К клубу из Санкт-Петербурга Швед присоединился 18 января 2025 года. До перехода в «Зенит» Алексей выступал в чемпионате Китая.

Материалы по теме
Швед вернулся, топовый матч ЦСКА — «Зенит». На очереди горячая неделя в Единой лиге!
Швед вернулся, топовый матч ЦСКА — «Зенит». На очереди горячая неделя в Единой лиге!

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android