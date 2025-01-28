Паскуаль высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ, где за «Зенит» может дебютировать Швед

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом МБА-МАИ. Встреча состоится сегодня, 28 января. Её начало запланировано на 20:00 мск. Предстоящий матч может стать дебютом за «Зенит» разыгрывающего Алексея Шведа.

«Мы возвращаемся на родную арену, чтобы сыграть дома. Это всегда очень приятно для нас, и мы хотим продолжать показывать хорошую игру. Как в защите, так и в нападении. Встречаемся с командой, которая всегда показывает отличный уровень против нас, и их всегда сложно победить. У них великолепные игроки, замечательный тренер, и мы испытываем к ним большое уважение. Надеемся, что получим удовольствие от встречи и порадуем наших болельщиков хорошим матчем», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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