Агент Била высказался о слухах про игрока не использовать право вето из-за «Чикаго»

Марк Бартельштейн, являющийся агентом звёздного 31-летнего баскетболиста команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Брэдли Била, прокомментировал слухи о готовности игрока не использовать право вето на обмен из клуба ради перехода в «Чикаго Буллз».

«Брэд был и остаётся полностью сосредоточен на восстановлении своей лодыжки и на том, чтобы помочь «Санз» изменить ситуацию к лучшему», — приводит слова Бартельштейна издание Sports Illustrated.

Бил является одним из самых высокооплачиваемых игроков в НБА. В этом сезоне он получит $ 50 млн, а в следующие два сезона заработает $ 53,6 млн и $ 57,1 млн соответственно. Также его контракт является уникальным, поскольку игрок обладает правом вето на обмен в любую команду, за которую не захочет играть.