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Бэм Адебайо рассказал о мотивации «Майами Хит» из-за шума вокруг команды и Джимми Батлер

Бэм Адебайо рассказал о мотивации «Майами Хит» из-за шума вокруг команды и Джимми Батлер
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27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо высказался о мотивации своего коллектива в сезоне-2024/2025 после победы в овертайме над «Орландо Мэджик» со счётом 125:119 из-за постоянной шумихи вокруг «Майами» из-за Джимми Батлера.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 119
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 26, Уэр - 19, Йович - 15, Робинсон - 15, Розир - 11, Ларссон - 5, Хайсмит - 4, Ричардсон, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Лав
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Банкеро - 17, Да Силва - 17, Блэк - 14, Картер - 14, Айзек - 12, Битадзе - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Хьюстан, Саггс, Джозеф, Куин, Ховард, Энтони

«В этом году мы побывали во многих ситуациях, и это показывает, что, несмотря на весь этот шум и хаос вокруг нас, мы можем объединиться и стать отличной командой», — сказал Адебайо после игры с «Орландо Мэджик».

Ранее стало известно, что «Майами Хит» вновь отстранил лёгкого форварда Джимми Батлера, что стало третьим отстранением командой для звёздного игрока после его требования об обмене из коллектива.

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