Бэм Адебайо рассказал о мотивации «Майами Хит» из-за шума вокруг команды и Джимми Батлер

27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо высказался о мотивации своего коллектива в сезоне-2024/2025 после победы в овертайме над «Орландо Мэджик» со счётом 125:119 из-за постоянной шумихи вокруг «Майами» из-за Джимми Батлера.

«В этом году мы побывали во многих ситуациях, и это показывает, что, несмотря на весь этот шум и хаос вокруг нас, мы можем объединиться и стать отличной командой», — сказал Адебайо после игры с «Орландо Мэджик».

Ранее стало известно, что «Майами Хит» вновь отстранил лёгкого форварда Джимми Батлера, что стало третьим отстранением командой для звёздного игрока после его требования об обмене из коллектива.