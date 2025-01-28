Звезда «Майами Хит» прокомментировал два овертайма в матче с «Орландо Мэджик»

25-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», Тайлер Хирроу высказался о победе своего коллектива по итогам двух овертаймов в матче с «Орландо Мэджик» (125:119).

«Это была эмоциональная игра, безудержные эмоции переполняли нас после сирены. По ходу матча было много взлётов и падений, и в конце концов мы находились на этих качелях и просто продолжали бороться. Все парни проявляли свои лучшие качества и делали успех ради общей победы.

Думаю, что это то, что нужно, когда у нас такая команда. И, кроме того, когда мы сталкиваемся с такой хорошей обороняющейся командой, как «Орландо», требуются разные действия, чтобы сломить их оборону», — сказал Хирроу после игры.

Ранее его партнёр по команде Бэм Адебайо прокомментировал мотивацию коллектива из-за шумихи вокруг Джимми Батлера и его будущего.