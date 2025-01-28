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Звезда «Майами Хит» прокомментировал два овертайма в матче с «Орландо Мэджик»

Звезда «Майами Хит» прокомментировал два овертайма в матче с «Орландо Мэджик»
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25-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», Тайлер Хирроу высказался о победе своего коллектива по итогам двух овертаймов в матче с «Орландо Мэджик» (125:119).

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 119
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 26, Уэр - 19, Йович - 15, Робинсон - 15, Розир - 11, Ларссон - 5, Хайсмит - 4, Ричардсон, Кристофер, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Лав
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Банкеро - 17, Да Силва - 17, Блэк - 14, Картер - 14, Айзек - 12, Битадзе - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Хьюстан, Саггс, Джозеф, Куин, Ховард, Энтони

«Это была эмоциональная игра, безудержные эмоции переполняли нас после сирены. По ходу матча было много взлётов и падений, и в конце концов мы находились на этих качелях и просто продолжали бороться. Все парни проявляли свои лучшие качества и делали успех ради общей победы.

Думаю, что это то, что нужно, когда у нас такая команда. И, кроме того, когда мы сталкиваемся с такой хорошей обороняющейся командой, как «Орландо», требуются разные действия, чтобы сломить их оборону», — сказал Хирроу после игры.

Ранее его партнёр по команде Бэм Адебайо прокомментировал мотивацию коллектива из-за шумихи вокруг Джимми Батлера и его будущего.

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