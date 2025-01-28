Инсайдер назвал сценарий, при котором «Финикс Санз» не сможет получить Джимми Батлера

Авторитетный американский инсайдер Брайан Уиндхорст предположил, в каком случае лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер не перейдёт в «Финикс Санз».

«Не говорю, что это точно произойдёт, и не берусь ничего предсказывать. Но я действительно считаю: некоторые команды, которые полагали, что не сумеют участвовать в сделке по обмену Батлера, могут снова проявить интерес, поскольку всё идёт к тому, что «Санз» и «Хит» не придут к соглашению. Не исключено, что какая-то команда заберёт Джимми по дешёвке — парня, который может стать MVP в серии плей-офф. От этой сделки будет зависеть исход всего сезона», — приводит слова Уиндхорста портал Hoopshype.