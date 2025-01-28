Инсайдер: «Милуоки Бакс» не заинтересованы в Брэдли Биле

Инсайдер Крис Хэйнс заявил, что команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», не заинтересована в услугах 31-летнего баскетболиста коллектива «Финикс Санз» Брэдли Била.

«Вопреки распространённому мнению, мне только что сообщили, что «Милуоки Бакс» не интересовались звездой «Финикс Санз» Брэдли Билом.

И на самом деле, как мне объяснили, связи между участием «Бакс» в сделке по приобретению «Финиксом» Батлера не существует. Итак, если «Санз» смогут приобрести Джимми Батлера, это произойдёт не через «Милуоки Бакс», которые забрали бы Била», — приводит слова Хэйнса издание Sports Illustrated.