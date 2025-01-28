Леброн — о выступлении Дэвиса в матче с «Шарлотт»: благодаря Энтони мы затащили игру

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс высоко оценил выступление своего товарища по команде, центрового Энтони Дэвиса в матче с «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 112:107 в пользу «озёрников».

«Энтони был сосредоточен, доминировал от начала до конца. Очевидно, что в первой четверти он сделал дабл-дабл. Благодаря Энтони мы затащили и победили в нашей первой игре на Восточном побережье. Он сделал всё, что мог, у него все получилось», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Дэвис в матче с «Шарлотт» набрал 42 очка, сделал 23 подбора и отдал две передачи.