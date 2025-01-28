Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн — о выступлении Дэвиса в матче с «Шарлотт»: благодаря Энтони мы затащили игру

Леброн — о выступлении Дэвиса в матче с «Шарлотт»: благодаря Энтони мы затащили игру
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс высоко оценил выступление своего товарища по команде, центрового Энтони Дэвиса в матче с «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 112:107 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Окоги - 19, Грин - 15, Уильямс - 11, Мицич - 11, Болл - 7, Джеффрис - 5, Уонг - 5, Смит - 4, Диабате - 4, Карри, Гибсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 42, Джеймс - 22, Ривз - 17, Кристи - 10, Хэйс - 9, Финни-Смит - 6, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Хатимура

«Энтони был сосредоточен, доминировал от начала до конца. Очевидно, что в первой четверти он сделал дабл-дабл. Благодаря Энтони мы затащили и победили в нашей первой игре на Восточном побережье. Он сделал всё, что мог, у него все получилось», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Дэвис в матче с «Шарлотт» набрал 42 очка, сделал 23 подбора и отдал две передачи.

Материалы по теме
Спасти Леброна и Карри! Кого топы НБА должны подписать перед дедлайном?
Спасти Леброна и Карри! Кого топы НБА должны подписать перед дедлайном?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android