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Форвард «Атланты» установил личный рекорд в проигранном матче с «Миннесотой»

Форвард «Атланты» установил личный рекорд в проигранном матче с «Миннесотой»
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27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Атланта Хоукс» на позиции форварда, Деандре Хантер установил личный рекорд результативности в проигранном матче с «Миннесотой Тимбервулвз», завершившемся поражением «Хоукс» со счётом 92:100.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
100 : 92
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рэндл - 20, Гобер - 18, Рид - 15, Макдэниелс - 10, Диллингэм - 5, Александер-Уолкер - 5, Конли - 4, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Атланта Хоукс: Хантер - 35, Уоллес - 13, Рисашер - 11, Капела - 10, Оконгву - 7, Мэтьюз - 6, Гуйе - 4, Крейчи - 4, Родди - 2, Дэниэлс, Богданович, Барлоу

Хантер набрал по ходу матча 35 очков, что и стало его наивысшим показателем в карьере в НБА. Он реализовал 12 бросков с игры за 21 попытку, четыре из которых были реализованы с линии трёхочкового броска. Деандре успешно исполнил семь штрафных бросков из восьми. На его счету также два подбора и одна передача.

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