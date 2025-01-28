Форвард «Атланты» установил личный рекорд в проигранном матче с «Миннесотой»

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Атланта Хоукс» на позиции форварда, Деандре Хантер установил личный рекорд результативности в проигранном матче с «Миннесотой Тимбервулвз», завершившемся поражением «Хоукс» со счётом 92:100.

Хантер набрал по ходу матча 35 очков, что и стало его наивысшим показателем в карьере в НБА. Он реализовал 12 бросков с игры за 21 попытку, четыре из которых были реализованы с линии трёхочкового броска. Деандре успешно исполнил семь штрафных бросков из восьми. На его счету также два подбора и одна передача.