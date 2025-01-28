Игрок «Хьюстона» — о своём победном броске в матче с «Бостоном»: я чувствую себя, как Коби

21-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, Амен Томпсон прокомментировал свой победный бросок в матче с «Бостон Селтикс» (114:112), сравнив себя с легендарным игроком Коби Брайантом.

«О, это мой первый матч в НБА, в котором я принёс победу своим броском. Я чувствую себя как Коби [Брайант]», — сказал Томпсон после игры.

После 46 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 31 победу и 14 поражений. «Бостон» расположился на второй строчке на Востоке.