Игрок «Хьюстона» — о своём победном броске в матче с «Бостоном»: я чувствую себя, как Коби
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21-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, Амен Томпсон прокомментировал свой победный бросок в матче с «Бостон Селтикс» (114:112), сравнив себя с легендарным игроком Коби Брайантом.
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 19, Корнет - 18, Порзингис - 17, Притчард - 15, Холидэй - 8, Кета - 4, Спрингер - 3, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Хорфорд, Шейерман
Хьюстон Рокетс: Брукс - 36, Томпсон - 33, Грин - 12, Шенгюн - 11, Ванвлит - 7, Исон - 6, Холидей - 5, Адамс - 4, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Смит II, Шеппард, Уильямс, Грин
«О, это мой первый матч в НБА, в котором я принёс победу своим броском. Я чувствую себя как Коби [Брайант]», — сказал Томпсон после игры.
После 46 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 31 победу и 14 поражений. «Бостон» расположился на второй строчке на Востоке.
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