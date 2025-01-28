Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Хьюстона» — о своём победном броске в матче с «Бостоном»: я чувствую себя, как Коби

Игрок «Хьюстона» — о своём победном броске в матче с «Бостоном»: я чувствую себя, как Коби
Комментарии

21-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, Амен Томпсон прокомментировал свой победный бросок в матче с «Бостон Селтикс» (114:112), сравнив себя с легендарным игроком Коби Брайантом.

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 19, Корнет - 18, Порзингис - 17, Притчард - 15, Холидэй - 8, Кета - 4, Спрингер - 3, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Хорфорд, Шейерман
Хьюстон Рокетс: Брукс - 36, Томпсон - 33, Грин - 12, Шенгюн - 11, Ванвлит - 7, Исон - 6, Холидей - 5, Адамс - 4, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Смит II, Шеппард, Уильямс, Грин

«О, это мой первый матч в НБА, в котором я принёс победу своим броском. Я чувствую себя как Коби [Брайант]», — сказал Томпсон после игры.

После 46 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 31 победу и 14 поражений. «Бостон» расположился на второй строчке на Востоке.

Материалы по теме
Форвард «Атланты» установил личный рекорд в проигранном матче с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android