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Виктор Вембаньяма обозначил, в каком случае примет участив ЧЕ по баскетболу в 2025 году

Виктор Вембаньяма обозначил, в каком случае примет участив ЧЕ по баскетболу в 2025 году
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Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Анклер ответил, в каком случае центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма примет участие в чемпионате Европы по баскетболу в 2025 году.

«Виктор заверил меня, что если у него не возникнет проблем со здоровьем, то примет участие в Евро-2025. Нам повезло, что у нас есть такой умный молодой человек, который думает о французском баскетболе и его развитии», — приводит слова Вембаньямы портал Basket News.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма принял участие в 38 матчах. В среднем за игру он набирает 24,5 очка, делает 10,8 подбора и отдаёт 3,7 передачи.

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