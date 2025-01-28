Виктор Вембаньяма обозначил, в каком случае примет участив ЧЕ по баскетболу в 2025 году

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Анклер ответил, в каком случае центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма примет участие в чемпионате Европы по баскетболу в 2025 году.

«Виктор заверил меня, что если у него не возникнет проблем со здоровьем, то примет участие в Евро-2025. Нам повезло, что у нас есть такой умный молодой человек, который думает о французском баскетболе и его развитии», — приводит слова Вембаньямы портал Basket News.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма принял участие в 38 матчах. В среднем за игру он набирает 24,5 очка, делает 10,8 подбора и отдаёт 3,7 передачи.