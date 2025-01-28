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Брукс — о победном броске Томпсона в матче с «Бостоном»: я знал, что этот ублюдок сделает

Брукс — о победном броске Томпсона в матче с «Бостоном»: я знал, что этот ублюдок сделает
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29-летний канадский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника, Диллон Брукс высказался по поводу победного броска молодого защитника «Хьюстона» Амена Томпсона в матче с «Бостон Селтикс», завершившимся со счётом 114:112.

«Я знал, что этот ублюдок сделает это», — эмоционально прокомментировал Брукс после игры.

Ранее сам Томпсон прокомментировал свой победный бросок, сравнив себя с легендарным пятикратным чемпионом североамериканской лиги Коби Брайантом, который провёл всю свою карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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