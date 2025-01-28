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УНИКС одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге, разгромив «Енисей»

УНИКС одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге, разгромив «Енисей»
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28 января в Казане на стадионе «Баскет-холл» завершился очередной матч сезона-2024/2025 в Единой лиге ВТБ, в котором встретились местный УНИКС и красноярский «Енисей». Разгромную победу в матче праздновали казанские баскетболисты со счётом 112:87 (31:17; 29:20; 17:23; 35:27).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
112 : 87
Енисей
Красноярск
УНИКС: Лопатин - 30, Акун-Пёрселл - 20, Найт - 20, Рейнольдс - 13, Д. Кулагин - 8, Бако - 8, Торопов - 6, Платунов - 5, Илюк - 2, Комолов, Стуленков
Енисей: Сандерс - 20, Герасимов - 17, Сонько - 14, Близнюк - 12, Загретдинов - 10, Долинин - 7, Балашов - 3, Степанович - 2, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Одиноков

Лучшим игроком в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший по ходу матча 30 очков, три подбора и пять передач.

В составе красноярцев отличился Виктор Сандерс, записавший на свой счёт 20 очков, один подбор, две передачи и один перехват.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и четыре поражения. УНИКС расположился на второй строчке.

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