УНИКС одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге, разгромив «Енисей»

28 января в Казане на стадионе «Баскет-холл» завершился очередной матч сезона-2024/2025 в Единой лиге ВТБ, в котором встретились местный УНИКС и красноярский «Енисей». Разгромную победу в матче праздновали казанские баскетболисты со счётом 112:87 (31:17; 29:20; 17:23; 35:27).

Лучшим игроком в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший по ходу матча 30 очков, три подбора и пять передач.

В составе красноярцев отличился Виктор Сандерс, записавший на свой счёт 20 очков, один подбор, две передачи и один перехват.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и четыре поражения. УНИКС расположился на второй строчке.