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«Голден Стэйт Уорриорз» выведет из обращения номер 4-кратного чемпиона НБА Андре Игуодалы

«Голден Стэйт Уорриорз» выведет из обращения номер 4-кратного чемпиона НБА Андре Игуодалы
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Пресс-служба калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» анонсировала, что 23 февраля 2025 года пройдёт официальная церемония вывода №9, под которым играл четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала.

Напомним, американский атлет играл на позиции лёгкого форварда. Андре был выбран под девятым номером на драфте НБА в 2004 году клубом «Филадельфия Сиксерс». В калифорнийский коллектив Игуодала перешёл в 2013 году и выступал в их составе до 2019-го. Затем Андре на два года ушёл сначала в «Гриззлис», а после — в «Хит».

В 2021 году Игуодала вновь вернулся в «Голден Стэйт» и в этом же сезоне завоевал четвёртый титул. Спортсмен является олимпийский чемпионом (2012) и чемпионом мира (2010).

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