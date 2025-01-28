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Инсайдер: в «Майами» готовы снизить цену за Джимми Батлера

Инсайдер: в «Майами» готовы снизить цену за Джимми Батлера
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» готов пойти на уступки и запросить меньше активов у других команд в обмене звёздного игрока Джимми Батлера.

«Они готовы уступить больше, чем планировали, когда всё это начиналось в прошлом месяце. «Хит» пытаются добиться обмена Батлера из команды», — приводит слова Уиндхорста издание NBA Central.

Ранее звёздный форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал о мотивации своего коллектива из-за шума вокруг команды и Джимми Батлера, который запросил обмен в другой клуб.

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