Тренер «Енисея» Арсич: УНИКС показал свой максимум, мы этого не смогли сделать

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о поражении своей команды в матче с УНИКСом. Игра завершилась со счётом 112:87 в пользу казанского коллектива.

«Поздравляю команду хозяев. Мы не смогли справиться с агрессивной защитой УНИКСа. Допустили много ошибок. Неправильно сравнивать два разных матча, тогда был другой настрой, мы были в другом состоянии, УНИКС был в другом состоянии. Сегодня Казань показала свой максимум, мы этого не смогли сделать.

У нас были проблемы с организацией нападения, с этой трудностью мы сталкиваемся практически весь сезон. В прошлой регулярке было больше пауз, больше времени на восстановление, сейчас календарь куда плотнее. У нас не так много игроков, которые могут выступать на высоком уровне. И если у нас ребята выходят по 30-35 минут за матч, а в неделю по две-три игры, то у нас не так много возможностей что-то изменить по ходу встречи, повлиять тактически, выкладываться на максимум в каждой игре», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.