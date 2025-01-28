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Тренер «Енисея» Арсич: УНИКС показал свой максимум, мы этого не смогли сделать

Тренер «Енисея» Арсич: УНИКС показал свой максимум, мы этого не смогли сделать
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о поражении своей команды в матче с УНИКСом. Игра завершилась со счётом 112:87 в пользу казанского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
112 : 87
Енисей
Красноярск
УНИКС: Лопатин - 30, Акун-Пёрселл - 20, Найт - 20, Рейнольдс - 13, Д. Кулагин - 8, Бако - 8, Торопов - 6, Платунов - 5, Илюк - 2, Комолов, Стуленков
Енисей: Сандерс - 20, Герасимов - 17, Сонько - 14, Близнюк - 12, Загретдинов - 10, Долинин - 7, Балашов - 3, Степанович - 2, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Одиноков

«Поздравляю команду хозяев. Мы не смогли справиться с агрессивной защитой УНИКСа. Допустили много ошибок. Неправильно сравнивать два разных матча, тогда был другой настрой, мы были в другом состоянии, УНИКС был в другом состоянии. Сегодня Казань показала свой максимум, мы этого не смогли сделать.

У нас были проблемы с организацией нападения, с этой трудностью мы сталкиваемся практически весь сезон. В прошлой регулярке было больше пауз, больше времени на восстановление, сейчас календарь куда плотнее. У нас не так много игроков, которые могут выступать на высоком уровне. И если у нас ребята выходят по 30-35 минут за матч, а в неделю по две-три игры, то у нас не так много возможностей что-то изменить по ходу встречи, повлиять тактически, выкладываться на максимум в каждой игре», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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