Перасович — о победе над «Енисеем»: мы начали уставать — не хватало травмированных игроков

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу своих подопечных в домашнем матче с «Енисеем», завершившемся со счётом 112:87, в рамках Единой лиги ВТБ.

«Мы провели очень хорошую первую половину, очень удачную с точки зрения защиты, однако вторая разворачивалась уже по другому сценарию. «Енисей» выглядел лучше, чем мы. Наши ребята начали уставать, нам не хватало травмированных игроков. «Енисей» играл в отличный баскетбол. Они боролись каждую секунду и во второй половине забили нам 50 очков.

Мы немного сбавили темп после второго перерыва, это было прогнозируемо. Я счастлив, что удалось забить много очков. Лопатин рад своему рекорду, капитан Кулагин провёл одну из лучших своих встреч как разыгрывающий, был всё время сконцентрирован», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.