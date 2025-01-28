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Перасович — о победе над «Енисеем»: мы начали уставать — не хватало травмированных игроков

Перасович — о победе над «Енисеем»: мы начали уставать — не хватало травмированных игроков
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу своих подопечных в домашнем матче с «Енисеем», завершившемся со счётом 112:87, в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
112 : 87
Енисей
Красноярск
УНИКС: Лопатин - 30, Акун-Пёрселл - 20, Найт - 20, Рейнольдс - 13, Д. Кулагин - 8, Бако - 8, Торопов - 6, Платунов - 5, Илюк - 2, Комолов, Стуленков
Енисей: Сандерс - 20, Герасимов - 17, Сонько - 14, Близнюк - 12, Загретдинов - 10, Долинин - 7, Балашов - 3, Степанович - 2, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Одиноков

«Мы провели очень хорошую первую половину, очень удачную с точки зрения защиты, однако вторая разворачивалась уже по другому сценарию. «Енисей» выглядел лучше, чем мы. Наши ребята начали уставать, нам не хватало травмированных игроков. «Енисей» играл в отличный баскетбол. Они боролись каждую секунду и во второй половине забили нам 50 очков.

Мы немного сбавили темп после второго перерыва, это было прогнозируемо. Я счастлив, что удалось забить много очков. Лопатин рад своему рекорду, капитан Кулагин провёл одну из лучших своих встреч как разыгрывающий, был всё время сконцентрирован», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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