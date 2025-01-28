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Зенит — МБА-МАИ — Единая лига ВТБ — результат матча

«Зенит» одержал победу над МБА-МАИ в дебютной игре Алексея Шведа в Единой лиге
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28 января в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и московская команда МБА-МАИ. Санкт-петербургские баскетболисты по итогам встречи праздновали разгромную победу со счётом 73:50 (23:14; 22:6;16:13; 12:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 50
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Бэйкон - 13, Фрейзер - 11, Карасёв - 10, Жбанов - 10, Швед - 9, Воронцевич - 7, Хантер - 6, Щербенев - 3, Пойтресс - 3, Рыжов - 1, Захаров, Земский
МБА-МАИ: Минченко - 14, Барашков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Белоусов - 5, Личутин - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Воронов, Шейко, Савченко, Певнев

Лучшим игроком в составе петербуржцев стал Дуэйн Бэйкон, набравший по ходу встречи 13 очков, сделавший четыре подбора, четыре передачи и три перехвата. На счету Алексея Шведа, который дебютировал в составе «Зенита», девять очков, три подбора, пять передач и три потери. Швед реализовал три трёхочковых попадания при четырёх попытках. По ходу встречи Алексей произвёл одну попытку среднего броска, оказавшуюся нерезультативной.

В составе московского коллектива отличился Евгений Минченко, набравший 14 очков и сделавший семь подборов.

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