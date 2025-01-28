«Зенит» одержал победу над МБА-МАИ в дебютной игре Алексея Шведа в Единой лиге

28 января в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и московская команда МБА-МАИ. Санкт-петербургские баскетболисты по итогам встречи праздновали разгромную победу со счётом 73:50 (23:14; 22:6;16:13; 12:17).

Лучшим игроком в составе петербуржцев стал Дуэйн Бэйкон, набравший по ходу встречи 13 очков, сделавший четыре подбора, четыре передачи и три перехвата. На счету Алексея Шведа, который дебютировал в составе «Зенита», девять очков, три подбора, пять передач и три потери. Швед реализовал три трёхочковых попадания при четырёх попытках. По ходу встречи Алексей произвёл одну попытку среднего броска, оказавшуюся нерезультативной.

В составе московского коллектива отличился Евгений Минченко, набравший 14 очков и сделавший семь подборов.