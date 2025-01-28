Единая лига: результаты матчей 28 января
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Сегодня, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники отечественного баскетбола смогли увидеть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Результаты матчей Единой лиги 28 января:
УНИКС — «Енисей» — 112:87;
«Зенит» — МБА-МАИ — 73:50.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
112 : 87
Енисей
Красноярск
УНИКС: Лопатин - 30, Акун-Пёрселл - 20, Найт - 20, Рейнольдс - 13, Д. Кулагин - 8, Бако - 8, Торопов - 6, Платунов - 5, Илюк - 2, Комолов, Стуленков
Енисей: Сандерс - 20, Герасимов - 17, Сонько - 14, Близнюк - 12, Загретдинов - 10, Долинин - 7, Балашов - 3, Степанович - 2, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Одиноков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 50
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Бэйкон - 13, Фрейзер - 11, Карасёв - 10, Жбанов - 10, Швед - 9, Воронцевич - 7, Хантер - 6, Щербенев - 3, Пойтресс - 3, Рыжов - 1, Захаров, Земский
МБА-МАИ: Минченко - 14, Барашков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Белоусов - 5, Личутин - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Воронов, Шейко, Савченко, Певнев
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и четыре поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений.
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