Единая лига: результаты матчей 28 января

Сегодня, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники отечественного баскетбола смогли увидеть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты матчей Единой лиги 28 января:

УНИКС — «Енисей» — 112:87;

«Зенит» — МБА-МАИ — 73:50.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и четыре поражения. Вторую строчку занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений.