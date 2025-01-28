В истории НБА только два баскетболиста набирали 20+ очков и 10+ подборов за четверть
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В истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с момента подсчёта подробной статистики игроков (сезон-1996/1997) только два баскетболиста смогли за одну четверть набрать 20+ очков и 10+ подборов.
В сезоне-2022/2023 звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» по ходу четвёртой четверти смог набрать 20 очков и 10 подборов. После финальной сирены в протоколе у Янниса было 54 очка и 19 подборов.
В ночь на 28 января 2025 года Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») в матче с «Шарлотт Хорнетс» по ходу первой встречи набрал 23 очка и 11 подборов. Всего по итогам матча на счету Дэвиса 42 очка и 23 подбора.
НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Окоги - 19, Грин - 15, Уильямс - 11, Мицич - 11, Болл - 7, Джеффрис - 5, Уонг - 5, Смит - 4, Диабате - 4, Карри, Гибсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 42, Джеймс - 22, Ривз - 17, Кристи - 10, Хэйс - 9, Финни-Смит - 6, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Хатимура
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