В истории НБА только два баскетболиста набирали 20+ очков и 10+ подборов за четверть

В истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с момента подсчёта подробной статистики игроков (сезон-1996/1997) только два баскетболиста смогли за одну четверть набрать 20+ очков и 10+ подборов.

В сезоне-2022/2023 звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» по ходу четвёртой четверти смог набрать 20 очков и 10 подборов. После финальной сирены в протоколе у Янниса было 54 очка и 19 подборов.

В ночь на 28 января 2025 года Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») в матче с «Шарлотт Хорнетс» по ходу первой встречи набрал 23 очка и 11 подборов. Всего по итогам матча на счету Дэвиса 42 очка и 23 подбора.