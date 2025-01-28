Инсайдер сообщил позицию «Голден Стэйт» по поводу обмена Джимми Батлера

Журналист и инсайдер издания Yahoo Sports Кевин О'Коннор утверждает, что фронт-офис калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» снова заинтересовался подписанием в свою команду лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

По словам инсайдера, вновь появившийся интерес «Голден Стэйт» объясняется тем, что руководство «Майами Хит» снизило цену на покупку Батлера.

Батлер опоздал на несколько командных авиарейсов, а также публично выражал недовольство своим нахождением в «Майами Хит». Вследствие этого руководство клуба во главе с президентом Пэтом Райли приняло решение отстранить Джимми на семь игр.