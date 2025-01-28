Инсайдер: сразу семь команд НБА заинтересованы в обмене звёздного защитника «Чикаго Буллз»

Сразу семь команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заинтересованы в обмене 27-летнего американского профессионального баскетболиста, выступающего за команду «Чикаго Буллз» на позиции разыгрывающего защитника, Лонзо Болла, сообщил инсайдер Эван Сидери.

«Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Шарлотт Хорнетс», «Орландо Мэджик», «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс» провели предварительные торговые переговоры с «Буллз», в центре которых был Лонзо Болл.

В «Чикаго» были бы готовы обменять истекающий контракт Болла на сумму $ 21,3 млн на пики и второго раунда драфта», — приводит слова Сидери издание Sports Illustrated.