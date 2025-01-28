Алексей Швед: рад вернуться в ЕЛ. Волнения никакого не было, больше соскучился

36-летний атакующий защитник «Зенита» Алексей Швед поделился своими мыслями после игры с МБА-МАИ, которая стала для россиянина первой за полтора года в Единой лиге. Встреча завершилась со счётом 73:50 в пользу сине-бело-голубых.

«Чувствую [себя] отлично, рад вернуться. Сегодня была отличная атмосфера, спасибо болельщикам, я был рад их видеть. Выиграли первый матч, готовимся к следующему. Было ли волнение? Не было такого. Наверное, соскучился, не выступал здесь полтора года и [теперь] приехал. Меня отлично встретили, спасибо ещё раз огромное. Было супер, чувства классные. Было отлично! Я ещё набираю форму. Не играл какое-то время, но уже чувствую себя хорошо. Так что в ближайшем будущем буду в своей форме», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».