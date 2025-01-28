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Алексей Швед: рад вернуться в ЕЛ. Волнения никакого не было, больше соскучился

Алексей Швед: рад вернуться в ЕЛ. Волнения никакого не было, больше соскучился
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36-летний атакующий защитник «Зенита» Алексей Швед поделился своими мыслями после игры с МБА-МАИ, которая стала для россиянина первой за полтора года в Единой лиге. Встреча завершилась со счётом 73:50 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 50
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Бэйкон - 13, Фрейзер - 11, Карасёв - 10, Жбанов - 10, Швед - 9, Воронцевич - 7, Хантер - 6, Щербенев - 3, Пойтресс - 3, Рыжов - 1, Захаров, Земский
МБА-МАИ: Минченко - 14, Барашков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Белоусов - 5, Личутин - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Воронов, Шейко, Савченко, Певнев

«Чувствую [себя] отлично, рад вернуться. Сегодня была отличная атмосфера, спасибо болельщикам, я был рад их видеть. Выиграли первый матч, готовимся к следующему. Было ли волнение? Не было такого. Наверное, соскучился, не выступал здесь полтора года и [теперь] приехал. Меня отлично встретили, спасибо ещё раз огромное. Было супер, чувства классные. Было отлично! Я ещё набираю форму. Не играл какое-то время, но уже чувствую себя хорошо. Так что в ближайшем будущем буду в своей форме», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

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