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Казинс — об MVP НБА в сезоне-2024/2025: единогласно, Гилджес-Александер заслужил трофей

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд, выступающий за монгольскую команду «Селенге Бодонс», Демаркус Казинс заявил, что звёздный защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер заслужил награду Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

«Я думаю, что это единогласное решение. На мой взгляд, Шей Гилджес-Александер заслуживает этот трофей… Не хочу сказать ничего плохого в адрес Николы [Йокича], но Шей просто доминирует весь год», — приводит слова Казинса издание Clutch Рoints.

Гилджес-Александер принял участие в 44 матчах в нынешнем розыгрыше, в среднем набирая 32,1 очка, 5,3 подбора, 6,0 передачи и 1,1 блокшота за игру.

Йокич в этом сезоне демонстрирует следующие показатели за матч: 30,0 очка, 13,1 подбора, 10,2 передачи и 0,7 блокшота.