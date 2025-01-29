Еврокубок: результаты матчей 28 января

Во вторник, 28 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть три встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Еврокубка 28 января:
«Бахчешехир Колежи» — «Ратиофарм Ульм» — 85:81;
«Цедевита-Олимпия» — Валенсия" — 66:72;
«Доломити Энергия» — «Вулвз» — 70:96.
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».
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