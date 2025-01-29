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Еврокубок: результаты матчей 28 января

Еврокубок: результаты матчей 28 января
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Во вторник, 28 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть три встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Еврокубка 28 января:

«Бахчешехир Колежи» — «Ратиофарм Ульм» — 85:81;
«Цедевита-Олимпия» — Валенсия" — 66:72;
«Доломити Энергия» — «Вулвз» — 70:96.

Еврокубок . Группа A. 17-й тур
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 81
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
28 января 2025, вторник. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
66 : 72
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
28 января 2025, вторник. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
70 : 96
Вулвз
Вильнюс, Литва

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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