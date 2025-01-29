Акун-Пёрселл — об игре с «Локомотивом-Кубань»: в этих матчах была особая мотивация

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал о матчах со своей бывшей командой «Локомотивом-Кубань».

— Матчи против «Локомотива» имели для вас особую принципиальность?

— В этих матчах для меня была особая мотивация, всё-таки «Локо» — это моя бывшая команда. Но, кроме того, как и в любой другой игре я просто хотел победить, а мы не смогли одержать победу. Будем надеяться, что получится взять реванш в следующий раз.

— Приятно было встретить старых знакомых из Краснодара?

— Да, разумеется. Мы время от времени общаемся с некоторыми ребятами. Иногда я смотрю их матчи, если у меня свободное время. Особенно когда это большие игры, против «Зенита» или ЦСКА, мне приятно видеть, что команда на хорошем уровне и показывает красивый баскетбол, — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».