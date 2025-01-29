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Акун-Пёрселл: УНИКС и «Локо» — две самые «большие» команды в лиге. Много общего

Акун-Пёрселл: УНИКС и «Локо» — две самые «большие» команды в лиге. Много общего
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Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл сравнил стиль игры своей нынешней команды и предыдущей — «Локомотива-Кубань».

— Насколько игровой стиль УНИКСа отличается от «Локомотива»?
— Я думаю, что на самом деле мы довольно похожи во многих аспектах. УНИКС и «Локо», возможно, две самые «большие» команды в лиге, в том плане, что самые атлетичные. Нам нравится играть в быстрые отрывы, резко переходить от обороны к защите. Так что между стилем игры этих двух команд много общего, больше, чем между другими командами.

— И всё-таки УНИКС делает большой упор на защиту, об игре в защите постоянно говорит и Перасович. «Локомотив» со стороны выглядит яркой атакующей командой, разве не так?
— Здесь вы правы, «Локо» больше ориентирован на атаку, у них экспрессивная игра. Но и в защите они действуют уверенно, Краснодар играет в рывки, они идут в быструю атаку после хорошей защиты. Кроме того, у них разные составы под разные игровые ситуации, серьёзная ротация, так что они могут играть иначе в зависимости от того, что необходимо. Поэтому я и сказал, что наши стили довольно похожи, — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».
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