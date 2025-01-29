Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок УНИКСа — о матчах с аутсайдерами: полностью сохранять мотивацию тяжело

Игрок УНИКСа — о матчах с аутсайдерами: полностью сохранять мотивацию тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о матчах с командами из нижней части турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

«Полностью сохранять мотивацию в таких матчах действительно трудно, потому что возникает заранее чувство гарантии победы. Самое главное — просто продолжать играть в свою игру, выполнять установку тренера. Не сбавлять темп и не давать себе слабину, чтобы потом перенести этот настрой уже на более важные матчи, например, с «Зенитом» или ЦСКА.

Мы все понимаем, для чего выходим на паркет, что от нас требуется. Что бы ни случилось, мы должны выходить и делать свою работу как следует. Конечно же, мы и морально, и физически больше готовимся к матчам с лидерами чемпионата, с большими командами, в таких играх куда больше сосредоточенности. Но, в конце концов, в каждом матче хочется побеждать.

Самое главное – слушать установки тренера, делать правильные баскетбольные вещи, и тогда будет результат. Мы не сбавляем темпа от игры к игре, наверное, поэтому нам и удаётся выдерживать такую победную серию, побеждаем уже больше 10 матчей подряд. Я уже даже сбился со счёта, сколько мы побеждаем», – сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
«Прошу бога, чтобы победила лучшая команда — УНИКС». Беседа с новым лидером казанцев
Эксклюзив
«Прошу бога, чтобы победила лучшая команда — УНИКС». Беседа с новым лидером казанцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android