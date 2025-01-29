Игрок УНИКСа — о матчах с аутсайдерами: полностью сохранять мотивацию тяжело

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о матчах с командами из нижней части турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

«Полностью сохранять мотивацию в таких матчах действительно трудно, потому что возникает заранее чувство гарантии победы. Самое главное — просто продолжать играть в свою игру, выполнять установку тренера. Не сбавлять темп и не давать себе слабину, чтобы потом перенести этот настрой уже на более важные матчи, например, с «Зенитом» или ЦСКА.

Мы все понимаем, для чего выходим на паркет, что от нас требуется. Что бы ни случилось, мы должны выходить и делать свою работу как следует. Конечно же, мы и морально, и физически больше готовимся к матчам с лидерами чемпионата, с большими командами, в таких играх куда больше сосредоточенности. Но, в конце концов, в каждом матче хочется побеждать.

Самое главное – слушать установки тренера, делать правильные баскетбольные вещи, и тогда будет результат. Мы не сбавляем темпа от игры к игре, наверное, поэтому нам и удаётся выдерживать такую победную серию, побеждаем уже больше 10 матчей подряд. Я уже даже сбился со счёта, сколько мы побеждаем», – сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.