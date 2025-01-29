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Форвард УНИКСа высказался о победной серии своей команды

Форвард УНИКСа высказался о победной серии своей команды
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Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал, как команда реагирует на победную серию. На текущий момент казанцы выиграли 13 матчей подряд, клубный рекорд — 14 подряд выигранных встреч.

«Мы все живём сейчас моментом, одним днём. Чувствуется, что команда на одной волне, у нас появилась отличная командная химия — отсюда и результаты. Работать ещё есть над чем, у нас в составе есть игроки, которые провели не так много времени вместе со всем коллективом, тем не менее на текущий момент командная химия мне нравится.

Все понимают главную задачу — выиграть чемпионат. Все этого хотят и над этим работают. И сейчас мы работаем над командным взаимодействием, чтобы достичь результата», — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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