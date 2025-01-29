Акун-Пёрселл — о боге: молюсь перед каждой игрой, чтобы уберечь себя и соперника от травм

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о религии и своих персональных целях на сезон-2024/2025.

– У вас есть персональные цели на этот сезон?

– Разумеется, есть, но я не хотел бы их озвучивать. Я не люблю рассказывать людям о своих целях, потому что, когда люди о них узнают, тогда как правило ничего и не получается. Поэтому держу свои личные цели при себе.

– Окей, возможно, у вас есть свои особенные ритуалы перед игрой или во время матча?

– Я молюсь перед каждой игрой, чтобы уберечь себя, своих товарищей по команде и соперника от травм. И прошу бога, чтобы победила лучшая команда, а это УНИКС.

– В Казани баскетбольная арена стоит напротив храма. Это добрый знак?

– Это здорово. Я никогда там не был, но слышал, что где-то здесь есть церковь, – сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.