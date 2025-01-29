Лидер УНИКСа Акун-Пёрселл объяснил, почему не перешёл в команды из Евролиги

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал о причинах, по которым остался в прошлое межсезонье в Единой лиге ВТБ.

— Слышал, что вами интересовались некоторые команды из Европы, но вы остались в России. По какой причине?

— Я уже знаком с лигой, местными командами, мне комфортно жить в России. Это ощущение привычного комфорта.

— Можете сравнить уровень Лиги ВТБ и Евролиги?

— Уровень баскетбола? Как по мне, в Лиге ВТБ есть команды, которые могут играть на уровне Евролиги, но, разумеется, не все.

— То есть сейчас вы не очень заинтересованы в том, чтобы показать себя на уровне Евролиги? Это не имеет для вас значения?

— Всё зависит от конкретной ситуации. Прошлым летом я принял такое решение, подумал, что УНИКС – отличный вариант для меня и моей карьеры. А что будет в следующем сезоне, я пока не думал, у меня нет чёткого плана. Это вопрос моей баскетбольной карьеры, что будет лучше для меня и её развития. Скажу так, двери открыты для любых возможностей, – сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».