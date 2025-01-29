Форвард УНИКСа Акун-Пёрселл — о Перасовиче: иногда он слишком эмоционален

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о главном тренере команды Велимире Перасовиче.

— Между мной и тренером нет никаких разногласий, я просто делаю свою работу. Я понимаю его тренерский стиль, что требуется от меня на паркете. Изначально мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как вместе работать, но сейчас я вижу и знаю, чего он хочет от меня увидеть.

Тренер хочет направить мой талант, мои навыки в правильное русло, чтобы помочь нам добиться успеха. И этот процесс занял определённое время, а сейчас уже понимаю, как именно я должен действовать во благо команды.

— На площадке Перасович очень эмоциональный. А в жизни, внутри коллектива?

— Иногда эмоционален, иногда даже немного слишком. Но мы понимаем, что это страсть к своему делу, он живёт игрой, живёт баскетболом. И хочет побеждать, — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».