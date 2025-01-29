Игрок УНИКСа оценил две подряд победы своей команды в матчах с «Зенитом»

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал, как команда отреагировала на две подряд победы над петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Матчи против Питера были самыми сложными в этой победной серии. Игра против «Уралмаша» тоже была довольно сложной в первом тайме, мы столкнулись с серьёзным сопротивлением. Но затем мы получили большое преимущество во втором тайме, перевернули игру в свою пользу и довели до уверенной победы.

Заранее понимаешь, что, если тебе предстоит матч с «Зенитом», «Локо» или ЦСКА, это будет очень сложный, напряжённый матч. Мы получили важный опыт от этих побед, начали набирать победный ритм, разумеется, победы в таких матчах особенно важны», — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».