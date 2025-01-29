Акун-Пёрселл — о Казани: грустно, что холодно, но я практически не бываю на улице

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался об адаптации к климату в Казани после перехода из «Локомотива-Кубань».

– После тёплых Краснодара и Майами сложно в снежной Казани? Как раз сейчас мы общаемся с вами, когда на улице -20.

– Конечно, это грустно, но я практически не бываю на улице.

– Вы говорили, что готовились к зиме в Казани и купили уже специальную одежду. Не промахнулись с выбором?

– Всё в порядке. Я ношу спортивные штаны и большую куртку. Дело в том, что я выхожу на улицу на самом деле на одну минуту в день. Из квартиры иду до гаража, еду до арены, дальше пару секунд – и я в «Баскет-Холле». По улице я не гуляю, один и тот же маршрут каждый день. Но меня устраивает, мне нравится Казань, – сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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