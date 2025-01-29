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Акун-Пёрселл — о хобби: поеду домой и буду играть пять часов подряд в видеоигры

Акун-Пёрселл — о хобби: поеду домой и буду играть пять часов подряд в видеоигры
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Лёгкий форвард казанского коллектива УНИКС американец Девон Акун-Пёрселл рассказал, как проводит своё свободное время.

— В бытовом плане уже полностью освоились в Казани?
— Всё супер, мне всё нравится здесь.

— Как вам город, уже есть любимые места? Где проводите время?
— Так я нигде не бываю. У меня два места в жизни — мой дом и «Баскет-Холл». Потренируюсь — и домой. Дома играю в видеоигры. Сейчас поговорю с вами и поеду домой, хочу играть пять часов подряд, — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».
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