Акун-Пёрселл — о хобби: поеду домой и буду играть пять часов подряд в видеоигры

Лёгкий форвард казанского коллектива УНИКС американец Девон Акун-Пёрселл рассказал, как проводит своё свободное время.

— В бытовом плане уже полностью освоились в Казани?

— Всё супер, мне всё нравится здесь.

— Как вам город, уже есть любимые места? Где проводите время?

— Так я нигде не бываю. У меня два места в жизни — мой дом и «Баскет-Холл». Потренируюсь — и домой. Дома играю в видеоигры. Сейчас поговорю с вами и поеду домой, хочу играть пять часов подряд, — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».