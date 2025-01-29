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Американский форвард УНИКСа оценил перспективы развития фиджитал-баскетбола

Американский форвард УНИКСа оценил перспективы развития фиджитал-баскетбола
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Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о развитии фиджитал-баскетбола в России и мире. Ранее в Казани в 2024 году проходили Игры будущего, в рамках которых проводились соревнования по фиджитал-баскетболу.

— А что насчёт NBA 2K? Не играете?
— Честно говоря, в последнее время нет, не тянет. Мне не нравится эта игра последние пару сезонов, она стала другой.

— Сейчас это не лучший симулятор баскетбола?
— Тут вопрос ещё в другом, я хочу отдохнуть от баскетбола. Мне не хочется, чтобы моя жизнь крутилась от и до только вокруг баскетбола. Поэтому когда уеду с арены, я хочу забыть про баскетбол и заниматься другими делами в своей жизни.

— В России развивают фиджитал-баскетбол. На ваш взгляд, эта идея может получить развитие? У неё есть потенциал?
— Мне сложно сказать, для начала я хотел бы посмотреть на это всё вживую, возможно, сыграть самому, тогда у меня будет какое-то мнение. А пока что я не уверен, — сказал Акун-Пёрселл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Читайте полное интервью с Акун-Пёрселлом на «Чемпионате».
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