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Филадельфия Сиксерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 29 января 2025, счет 118:104, НБА 2024/2025

«Лейкерс» проиграли «Филадельфии». Леброн Джеймс набрал 30 очков, Тайриз Макси — 43 очка
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В ночь с 28 на 29 января мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:104.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 43, Убре - 20, Каунсил - 16, Гордон - 14, Ябуселе - 14, Эдвардс - 7, Бона - 4, Джексон, Лоури, Даутин, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кнехт - 24, Ривз - 13, Хатимура - 13, Реддиш - 5, Дэвис - 4, Колоко - 4, Хэйс - 4, Кристи - 3, Финни-Смит - 3, Джеймс, Милтон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, на счету которого 43 очка, а также три подбора и два ассиста. Лидер «Лейкерс» 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 30 очков при восьми подборах и девять результативных передачах.

«Сиксерс» выиграли третий матч подряд. Калифорнийцы этим поражением оборвали четырёхматчевую победную серию.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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