«Лейкерс» проиграли «Филадельфии». Леброн Джеймс набрал 30 очков, Тайриз Макси — 43 очка

В ночь с 28 на 29 января мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, на счету которого 43 очка, а также три подбора и два ассиста. Лидер «Лейкерс» 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 30 очков при восьми подборах и девять результативных передачах.

«Сиксерс» выиграли третий матч подряд. Калифорнийцы этим поражением оборвали четырёхматчевую победную серию.